Wielrenner Bernal dolgelukkig met eerste ritzege in grote ronde

Wielrenner Egan Bernal was dolgelukkig met zijn eerste ritzege in een grote ronde. “Ik kan nog niet geloven wat er zojuist is gebeurd”, zei de Colombiaan na zijn overwinning in de negende etappe van de Ronde van Italië. “Ik heb net mijn eerste rit in een grote ronde gewonnen. Ik heb veel offers moeten brengen om te komen waar ik nu ben en ben heel blij”, zei de renner van Ineos Grenadiers over zijn rugblessure van vorig jaar.

De Colombiaan won wel al het eindklassement van de Tour de France in 2019, maar de etappe waarin hij de leiderstrui veroverde, kende toen officieel geen winnaar omdat die werd stilgelegd na een aardverschuiving door het slechte weer in de Alpen. Bernal was vooraf ook niet zeker of hij deze rit zou kunnen winnen. “Mijn teamgenoten hadden heel veel vertrouwen in mij en die zeiden me dat ik het kon. Deze overwinning is voor hen. Zij geloofden in mij.”

De kopman van Ineos pakte ook de roze trui voor het eerst in zijn carrière.