Wielrenner Bouwman: Bernal kwam als een raket voorbij

Voor wielrenner Koen Bouwman was de onverharde slotklim naar Campo Felice in de negende etappe van de Ronde van Italië net te lang. De wielrenner van Jumbo-Visma lag voorop met de Fransman Geoffrey Bouchard – die hij net had bijgehaald – maar werd op de gravelstrook in de laatste kilometer ingehaald door de favorieten met voorop de latere ritwinnaar Egan Bernal.

“Toen ik Bernal zag komen, wist ik dat het voorbij was”, zei Bouwman. “Hij kwam echt als een raket voorbijgevlogen, zo hard ging hij. Dit is echt enorm balen. Zeker als je zo dichtbij bent.”

Bouwman keek terug op een slopende etappe. “Ik zat in het begin best vaak mee, maar het duurde lang alvorens George Bennett en ik met de juiste mannen wegkwamen. Op de voorlaatste klim voelde ik me niet meer echt fris. Ik probeerde me zoveel mogelijk te sparen en kwam er toch door en sloot aan bij Bauke Mollema en Michael Storer. Op de slotklim heb ik mijn kans gewaagd. Ik kon aansluiten bij die Fransman, maar de etappe was net vierhonderd meter te lang.”

De 27-jarige wielrenner van Jumbo-Visma wist na de bijna geslaagde aanval wel dat hij goede benen heeft. “Dat was echt jammer, maar mijn vorm is in ieder geval goed en er komen nog kansen. Ik ga het zeker nog proberen.”