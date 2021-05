Atlete Visser heeft twee maanden voor Tokio scheur in hamstring

Atlete Nadine Visser kampt twee maanden voor de Olympische Spelen met een scheurtje in een hamstring. De 26-jarige Noord-Hollandse, die komende zomer in Tokio uitkomt op de 100 meter horden, liep die blessure vorige week op bij de Harry Schulting Games in Vught. Een MRI-scan bracht de spierscheuring aan het licht.

“De komende weken zullen uitwijzen hoe snel het herstel kan gaan”, aldus coach Bart Bennema van Visser. “Natuurlijk wordt er alles aan gedaan om op tijd fit te zijn voor de Spelen.”

De tweevoudig Europees indoorkampioene op de 60 meter horden moet volgens Bennema “de komende wedstrijden” aan zich voorbij laten gaan. “Helaas is mijn eerste hordeloop halverwege geĆ«indigd door een hamstringblessure. Ik weet niet hoe ernstig is, maar hopelijk gaat het herstel niet al te lang duren”, schreef Visser zaterdag al op Instagram.

Begin deze maand pakte Visser met de Nederlandse estafetteploeg een bronzen plak op de 4×100 meter bij de WK estafette.