Basketballer Curry wint voor tweede keer topscorerstitel in NBA

Stephen Curry heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de topscorerstitel in de NBA gewonnen. De 33-jarige basketballer van de Golden State Warriors noteerde zondag tegen Memphis Grizzlies nog eens 46 punten. Curry kwam daarmee in het reguliere seizoen uit op gemiddeld 32,0 punten per duel. Bradley Beal van de Washington Wizards bleef steken op 31,3 punten.

De Warriors wonnen de wedstrijd met 113-101. Het betekende de zesde achtereenvolgende zege. Golden State Warriors treft woensdag in de play-offs de Los Angeles Lakers.

“Hij is nog nooit zo goed geweest”, zei coach Steve Kerr over Curry, die zich voegde bij Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar en Wilt Chamberlain die ook meer dan één keer de topscorerstitel op hun naam schreven. De eerste keer dat Curry de meeste punten in de NBA maakte was in 2016.