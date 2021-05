Plezier en olympische droom basis rentree wielrenner Dumoulin

Het plezier en de droom om te presteren op de Olympische Spelen deden Tom Dumoulin besluiten zonder veel voorbereiding begin juni terug te keren in het wielerpeloton. “Plus het feit dat ik af en toe nog heel hard kan fietsen”, vertelde de Limburger van Jumbo-Visma maandag in een persgesprek in Vught.

Op 22 januari kondigde Dumoulin aan zijn carrière tijdelijk stop te zetten, met name omdat de druk en verwachtingen hem ongelukkig maakten. Een kleine vijf maanden later rijdt hij zijn eerste wedstrijd, de Ronde van Zwitserland.

Die koers, vanaf 6 juni, staat in het teken van de voorbereiding op de Spelen van Tokio. “De Olympische Spelen zijn al vijf jaar een droom voor me. Ik heb al weer een tijdje lol op de fiets en merk dat ik nog best hard kan fietsen. Die combinatie heeft me doen besluiten ervoor te gaan”, legde Dumoulin uit.

Zijn aanwezigheid bij de Amstel Gold Race, als toeschouwer, had hem daarbij een zetje gegeven. “Ik merkte dat ik het toch wel gaaf vond, het wereldje. Het begon weer te kriebelen.” De olympische tijdrit, zijn hoofddoel, is op 28 juli.