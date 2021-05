Toernooidirecteur: Australian Open hoe dan ook in Melbourne

Craig Tiley gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de Australian Open volgend jaar gewoon in Melbourne zal plaatsvinden. De toernooidirecteur zei dat in een reactie op een rapport dat het evenement mogelijk moet worden verplaatst naar Dubai of Doha.

Televisiezender ABC meldde maandag dat vanwege het coronavirus de Australische regering overweegt de grenzen tot medio 2022 grotendeels gesloten te houden. Tennissers zouden niet bereid zijn nog eens veertien dagen voor aanvang van het toernooi te arriveren en zolang in quarantaine te gaan.

“We gaan een manier vinden om de spelers hier te krijgen die momenteel in een bubbel de wereld rondreizen”, aldus Tiley. “We zijn het enige land waar quarantaine vereist is. We hebben een manier gevonden om dat te regelen en dat zullen we ook doen.”

Australiƫ is relatief succesvol geweest in het beheersen van het coronavirus en de regering beschouwt strikte beperkingen voor degenen die het land kunnen binnenkomen als een belangrijk onderdeel van hun strategie.