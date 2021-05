Zwemmers op jacht naar Europese titels in Boedapest

De Nederlandse zwemmers beginnen met heel wat medaillekandidaten in de omvangrijke ploeg aan de EK langebaan in Boedapest. Van maandag tot en met zondag wordt in het 50-meterbad van de Donau Arena gestreden om de Europese titels, zo’n twee maanden voor de start van de Olympische Spelen.

Op de openingsdag gaan de Nederlandse zwemsters op jacht naar estafettegoud op de 4×100 meter vrije slag. Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk komen ook in actie in de series en mogelijk de halve finales van de 50 vrij. Arno Kamminga gaat op de schoolslag de strijd aan met de Britse alleenheerser Adam Peaty. De Katwijker dook eind vorig jaar voor het eerst onder de 58 seconden op de 100 meter schoolslag (57,90). Alleen Peaty, die het wereldrecord in handen heeft met 56,88, lukte dat al heel vaak. In Boedapest gaan de twee snelste schoolslagzwemmers van de wereld het tegen elkaar opnemen. In de series ontlopen ze elkaar maandagochtend nog.

Met Kira Toussaint beschikt de Nederlandse zwemploeg op de rugslag ook over een belangrijke medaillekandidate. Kromowidjojo gaat op jacht naar medailles op de 50 en 100 vrij en de 50 vlinder. Bij de vorige EK, in 2018 in Glasgow, pakte Oranje vier keer zilver en één keer brons in het zwembad. Sharon van Rouwendaal veroverde vorige week in Boedapest goud op de 5 en 10 kilometer in het open water.