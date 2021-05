Ook tennisster Rus meldt zich af voor WTA-toernooi

Tennisster Arantxa Rus heeft zich afgemeld voor het WTA-toernooi van Parma, dat deze week gespeeld wordt. De 30-jarige Rus, de nummer 85 van de wereld, heeft volgens de WTA last van een beenblessure. Het graveltoernooi in Italië is zondag begonnen.

Rus is de nummer 2 van Nederland, achter Kiki Bertens. Vorige week meldde Bertens zich al af voor het toernooi van Belgrado, dat eveneens deze week plaatsvindt. De nummer 17 van de wereld heeft nog altijd last van haar achillespeesblessure.

Roland Garros begint over ruim anderhalve week, op zondag 30 mei. Bertens en Rus, die zondag nog de finale speelde van een ITF-toernooi in Spanje, zijn rechtstreeks toegelaten.

Serena Williams is wel aanwezig in Parma. De Amerikaanse speelde er haar eerste gravelwedstrijd van het jaar. Dinsdag liet ze de Italiaanse Lisa Pigato met 6-3 6-2 kansloos.