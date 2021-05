De Russische zwemmer Kliment Kolesnikov heeft bij de EK in Boedapest voor de tweede dag op rij het wereldrecord op de 50 meter rugslag verbeterd. De 20-jarige Kolesnikov pakte in de Donau Arena het goud in 23,80 seconden. Een dag eerder had hij in de halve finales zijn eigen wereldrecord in het 50-meterbad al aangescherpt tot 23,93.

Kolesnikov veroverde drie jaar geleden bij de EK in Glasgow het goud door met 24,00 een mondiale toptijd te zwemmen.