Tennisser Federer bij rentree op gravel onderuit tegen Andujar

Roger Federer is er bij zijn rentree op gravel niet in geslaagd te winnen. De 39-jarige Zwitser moest dinsdag in de tweede ronde van het toernooi van Genève zijn meerdere erkennen in de 35-jarige Spanjaard Pablo Andujar. Het werd, in een partij die bijna twee uur duurde, 6-4 4-6 6-4.

Het was voor Federer zijn eerste partij op gravel in twee jaar tijd. Twee jaar geleden verloor hij in de halve finales van Roland Garros tegen de latere winnaar Rafael Nadal.

Federer plaatste in de derde en beslissende set tegen Andujar een vroege break en liep uit naar een voorsprong van 3-1. Andujar sloeg echter terug en kwam bij 4-4 weer op gelijke hoogte. De Spanjaard brak Federer in zijn laatste servicegame nog eens.

Serena Williams, net als Federer 39 jaar, werd in Parma ook in de tweede ronde uitgeschakeld. De voormalig nummer 1 van de wereld verloor met 7-6 (4) 6-2 van de Tsjechische Katerina Siniakova.