Toussaint en De Waard naar finale EK op 50 meter rugslag

Zwemster Kira Toussaint heeft zich bij de EK in Boedapest als tweede geplaatst voor de finale van de 50 meter rugslag. De houdster van het Europees record (27,10) zette in de halve finales 27,22 seconden neer. Alleen de Schotse Kathleen Dawson was net als in de series iets sneller: 27,19.

“Een goede race en een goede tijd, op naar de finale”, zei Toussaint. Met Maaike de Waard heeft de Nederlandse zwemploeg in de finale van woensdag nog een medaillekandidate in het water liggen. De Waard kwalificeerde zich in een persoonlijk record van 27,69 als derde voor de strijd om de medailles op de 50 rug. “Met de finalespanning en nog een beetje scherpte erbij denk ik dat ik dan nog iets harder kan”, aldus De Waard.

Toussaint veroverde maandag, op de openingsdag van de EK langebaan, zilver met de estafetteploeg op de 4×100 vrij. De 26-jarige Noord-Hollandse pakte bij de EK kortebaan van 2019 in Glasgow goud op de 50 en 100 meter rug en brons op de 200 rug. De 50 meter is op de rugslag geen olympisch nummer, de 100 en 200 meter wel. Toussaint heeft zich op beide afstanden gekwalificeerd voor de Olympische Spelen.

Stan Pijnenburg en Tes Schouten bleven in Boedapest steken in de halve finales van respectievelijk de 100 meter vrije slag en de 100 meter schoolslag. Pijnenburg (24) eindigde in 48,89 als twaalfde in het veld van zestien zwemmers. In de series had hij 48,76 geklokt. Jesse Puts en Nyls Korstanje, die maandag met Pijnenburg en Thom de Boer een Nederlands record zwommen in de finale van de 4×100 vrij, kwamen niet door de series. Schouten (20) greep met 1.07,39 naast een finaleplaats. De houdster van het Nederlands record (1.06,92) eindigde als vijftiende. Schouten doet komende zomer op de 100 school mee aan de Spelen van Tokio.