Zwemmer Kamminga pakt achter Peaty zilver op EK

Zwemmer Arno Kamminga heeft zijn eerste medaille veroverd op een groot langebaantoernooi. De 25-jarige Katwijker pakte bij de EK in Boedapest zilver op de 100 meter schoolslag in 58,10 seconden, achter de Brit Adam Peaty die al jaren de schoolslag domineert (57,66). Kamminga veroverde twee jaar geleden op de EK kortebaan in Glasgow, waar Peaty ontbrak, goud op de 100 en 200 school.

De houder van het Nederlands record (57,90) zwom in baan 3 naast Peaty. Kamminga keerde na 50 meter als vierde, maar kwam op het tweede stuk opzetten. Peaty inhalen zat er echter niet in. Met zilver bewees Kamminga desondanks dat hij tot de wereldtop behoort en ook komende zomer op de Olympische Spelen van Tokio voor een medaille kan gaan.

“Dit was een geweldige race”, zei Kamminga. “Ik zwom een heel mooie eerste baan. Ik zag Peaty in mijn ooghoek en ging ervoor. Ik heb het hem lastig gemaakt. Het was nu nog even te ver, maar we hebben nog even. Hem verslaan was zeker het doel. De laatste meters waren heel zwaar, heel pijnlijk. Maar ik zet hier mijn tweede tijd ooit neer, op het moment dat het moet. De rest kwam er niet aan. Volgens mij was ik de enige die echt met Peaty aan het racen was. Mijn eerste medaille op een langebaantoernooi en gelijk zilver, heel mooi.”

Peaty is al jaren een klasse apart op de schoolslag. De 26-jarige Brit veroverde bij de Spelen van Rio 2016 goud op de 100 meter en schreef bij de EK’s van 2014, 2016 en 2018 steeds de 50 en 100 school op zijn naam. Kamminga slaagde er vorige maand in Eindhoven als eerste na Peaty in om onder de 58 seconden te duiken op de 100 meter. Met 57,90 is hij nog wel ruim een seconde verwijderd van het wereldrecord van de Brit: 56,88.

Kamminga haalde bij de vorige EK langebaan (Glasgow 2018) ook de finale op de 100 school, maar toen eindigde hij als zevende in 59,69. De pupil van coach Mark Faber heeft sindsdien flinke progressie geboekt en mag zich na Peaty de snelste man ter wereld op de 100 meter noemen. Kamminga heeft zich nadrukkelijk kandidaat gesteld voor een medaille op de Olympische Spelen van Tokio, op de 100, maar vooral op de 200 meter schoolslag.