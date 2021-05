Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft voor de tweede keer in haar carrière de Europese titel veroverd op de 50 meter vrije slag. Bij de EK in Boedapest zegevierde de 30-jarige Groningse in 23,97 seconden. Kromowidjojo, de olympisch kampioene van Londen 2012 op de 50 én 100 vrij, werd in 2016 ook Europees kampioene op het sprintnummer.

Femke Heemskerk tikte in de finale in de Donau Arena als vijfde aan in 24,32.