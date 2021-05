Atlete Schippers vierde bij rentree op 200 meter

Dafne Schippers is bij haar eerste 200 meter van het seizoen bij de Gouden Spike in Ostrava als vierde geëindigd. De Nederlandse atlete, al geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio, kwam in Tsjechië tot een tijd van 22,91. De Amerikaanse favoriete Sha’Carri Richardson won. Zij liep 22,35.

Schippers, tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter, liep de sprintafstand voor het laatst vorig jaar bij de NK in Utrecht. Ze meldde zich na de series af voor de finale, wegens rugklachten. De Utrechtse maakte begin mei haar rentree op de outdoorbaan bij de World Relays in Polen. Daar won ze brons met de estafetteploeg op de 4×100 meter.

Jeroen Dobber eindigde als derde op de 400 meter. Hij liep de afstand in 45,30, een persoonlijk record. Liemarvin Bonevacia werd vijfde in 46,18. Beiden bleven daarmee boven de olympische limiet. Joris van Gool werd op de 100 meter zevende in 10,39. Ook de Nederlands kampioen bleef daarmee boven de richttijd van Tokio.

Tony van Diepen, in maart winnaar van Europees indoorzilver op de 400 meter, werd tweede op de 800 meter. Zijn 1.45,36 was evenmin voldoende voor Tokio.