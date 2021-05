Europese titel Toussaint op 50 meter rugslag, brons De Waard

Kira Toussaint heeft bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Boedapest goud behaald op de 50 meter rugslag. De 26-jarige Nederlandse noteerde in de finale in Hongarije een tijd van 27,36 seconden. Toussaint is met 27,10 seconden houder van het Europese record.

Achter Toussaint eindigde de Britse Kathleen Dawson in 27,46 als tweede. Het brons ging naar Maaike de Waard in 27,74 seconden. Voor Toussaint is het haar eerste gouden medaille op een groot international toernooi.

Ranomi Kromowidjojo bezorgde Nederland dinsdag bij de EK al goud op de 50 meter vrije slag.