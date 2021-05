Kamminga met beste tijd naar halve finales 200 meter schoolslag

Arno Kamminga heeft zich met de beste tijd verzekerd van een plek in de halve finales van de 200 meter schoolslag. De 25-jarige Kamminga kwam in Boedapest tot 2.07,39 en was daarmee twee seconden sneller dan de Rus Anton Tsjoepkov, de houder van het wereldrecord (2.06,11).

Kamminga pakte dinsdag een zilveren medaille op de 100 meter schoolslag. Het goud ging naar de Brit Adam Peaty, die niet meedoet aan de 200 meter schoolslag.

Uit de serie van Kamminga plaatsten ook drie anderen zich voor de halve eindstrijd, waaronder de Fin Matti Mattsson, die in 2.08,43 tweede werd. Dat was tevens de tweede tijd van alle series.