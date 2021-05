Schmid wint elfde rit in Giro, Bernal loopt verder uit

Mauro Schmid heeft de elfde etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De 21-jarige Zwitser van Qhubeka Assos was in de sprint zijn enig overgebleven medevluchter Alessandro Covi uit Italië (UAE Team Emirates) te snel af. Het betekende voor Schmid zijn eerste grote zege als prof. Harm Vanhoucke uit België (Lotto Soudal) werd derde. De Nederlander Taco van der Hoorn, die deze Giro al een rit won, kwam als negende over de finish.

Rozetruidrager Egan Bernal finishte ruim 3 minuten later dan Schmid als nummer 11. De Colombiaan nam daarmee in het klassement verder afstand van zijn concurrenten, onder wie Remco Evenepoel. De Belg werd 26e en zakte in het klassement terug naar de zevende plek.

“Eigenlijk kan ik het niet geloven”, zei Schmid. “Ik werd ongeveer twee weken voor de start van de Giro geselecteerd. Mijn voorbereiding was goed, maar aan het begin van het seizoen dacht ik er niet eens aan om een grote ronde te rijden. In de laatste twee etappes heb ik veel geleden, maar vandaag wilde ik heel graag in de aanval gaan omdat ik het erg leuk vind om op grind te rijden. In de ontsnapping voelde ik dat ik goede benen had en ik ging ervoor. “

Veel renners hadden het woensdag zwaar, in de 162 kilometer lange rit van Perugia naar Montalcino. Naast enkele pittige beklimmingen moesten ze ook 35 kilometer afleggen over grindwegen. Op die grindwegen verloor Evenepoel, die de etappe was begonnen als nummer 2 in het klassement, de aansluiting. Uiteindelijk verloor hij meer dan 2 minuten op Bernal.

Bernal heeft in het klassement 45 seconden voorsprong op de Rus Aleksandr Vlasov, de nieuwe nummer 2. De Italiaan Damiano Caruso is derde op 1.12. Evenepoel staat op 2.22 van Bernal.

“Vandaag hebben we goed gereden en ik heb mijn voorsprong in het algemeen klassement vergroot, maar de Giro is nog lang”, vertelde Bernal. “Alle grote beklimmingen moeten nog worden gereden. Ik heb er vertrouwen in, maar ik moet met beide benen op de grond blijven staan. “

In de twaalfde etappe van donderdag trekt het peloton over 212 kilometer van Siena naar Bagno di Romagna. De rit lijkt geschikt voor vrijbuiters. Onderweg wacht het peloton vier gecategoriseerde beklimmingen.