Wimbledon heeft vertrouwen in verwelkomen van meer fans

Wimbledon heeft er vertrouwen in dat het vanaf volgende maand meer dan 25 procent van de totale capaciteit kan verwelkomen. Eind vorige maand maakte het grandslamtoernooi bekend minimaal een kwart van het gebruikelijke toeschouwersaantal te willen verwelkomen.

“Dankzij de versoepelingen in fase 3 en vroege positieve ontwikkelingen zijn we ervan overtuigd dat we in staat zullen zijn om onze ticketcapaciteit voor het toernooi dit jaar verder te vergroten dan het minimum van de 25 procent die we vorige maand hebben bekendgemaakt”, zei de All England Lawn Tennis Club woensdag in een verklaring.

Het Verenigd Koninkrijk zette maandag weer een grote stap in het versoepelen van de coronaregels. Horecazaken in Engeland mogen ook binnen weer klanten ontvangen en inwoners mogen weer op vakantie in het buitenland.

De Britse regering stelde in januari een lockdown in en is die nu stapsgewijs aan het afbouwen. Premier Boris Johnson waarschuwde vorige week dat de nieuwe Indiase coronavariant de plannen kan compliceren om volgende maand de laatste beperkingen in Engeland op te heffen.

Wimbledon begint op maandag 28 juni. Vorig jaar ging het toernooi niet door.