Feyenoord en FC Utrecht treffen elkaar zondag in De Kuip

Feyenoord en FC Utrecht voetballen niet zaterdag maar zondag de finale van de play-offs voor een plaats in de tweede voorronde van de Conference League. De aftrap is om 12.15 uur in De Kuip. FC Utrecht heeft meteen aangekondigd een kort geding aan te spannen om de finale niet te laten verplaatsen.

De eindstrijd stond eigenlijk voor zaterdag 20.00 uur op de agenda. Burgemeester Ahmed Aboutaleb kon dan niet voldoende politie inzetten vanwege het songfestival in Rotterdam Ahoy.

Het bestuur bestuur betaald voetbal van de KNVB heeft besloten het duel te verplaatsen omdat de ingrijpende en nadelige gevolgen voor Feyenoord bij het niet inwilligen van het verzoek tot het verzetten van de finale groter zouden zijn dan de gevolgen voor FC Utrecht als het een dag later moet spelen.