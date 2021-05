Kamminga pakt op EK ook zilver op 200 meter schoolslag

Zwemmer Arno Kamminga heeft bij de EK in Boedapest ook zilver veroverd op de 200 meter schoolslag. De 25-jarige Katwijker tikte als tweede aan in 2.07,35, achter de Russische titelverdediger Anton Tsjoepkov: 2.06,99. Kamminga pakte eerder deze week zilver achter de ongenaakbare Brit Adam Peaty op de 100 school.

“Het was een heel mooi opgebouwde, uitgekiende race. Ik zwem hier tegen de wereldrecordhouder, die ook tweevoudig wereldkampioen is en de favoriet voor het goud in Tokio”, zei Kamminga over Tsjoepkov. “Het is geen schande om daarvan te verliezen. Of ik teleurgesteld ben? Totaal niet. Ik ben bezig met mijn techniek en een goede uitvoering van mijn raceplan, dit was ‘m. Ik zet hier mijn beste tijd van het jaar neer.”

De Nederlandse schoolslagspecialist doet komende zomer op de Olympische Spelen van Tokio mee aan de 100 en 200 meter. Op de langste afstand heeft Kamminga geen last van Peaty, die al jarenlang onverslaanbaar is op de 100 meter. Ook op de 200 meter is de concurrentie echter groot voor de pupil van coach Mark Faber, die de laatste jaren zoveel progressie maakt.

Kamminga lag in de finale van de 200 meter na drie banen op de vijfde plaats, maar op de laatste 50 meter kwam hij sterk opzetten. Alleen Tsjoepkov, de tweevoudig wereldkampioen op de 200 school en houder van het wereldrecord met 2.06,12, was te sterk. Kamminga bleef een halve seconde boven zijn Nederlands record, dat op 2.06,85 staat. Caspar Corbeau, de tweede Nederlander in de EK-finale, eindigde als zevende in 2.09,73, ruim boven de limiet voor de Olympische Spelen (2.08,52).

Amper 10 minuten na zijn ‘zilveren’ race dook Kamminga weer het water in, voor de finale van de gemengde estafette op de 4×100 wissel. Met Kira Toussaint, Nyls Korstanje en Femke Heemskerk pakte de Katwijker opnieuw zilver.

Kamminga werd twee jaar geleden bij de EK kortebaan in Glasgow Europees kampioen op de 100 en 200 school.