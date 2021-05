Olympische baas Bach pas op 12 juli naar Tokio

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité zal pas op 12 juli arriveren in Tokio, minder dan twee weken voor aanvang van de Olympische Spelen. De Duitser moest een trip naar Japan in mei al schrappen vanwege de reisbeperkingen door het coronavirus en zal ook in de maand juni niet naar het gastland reizen, meldde het IOC.

Bach zou in mei onder meer aanwezig zijn bij de olympische fakkeltocht in Hiroshima, maar bezoekers waren daar niet toegestaan. Japan heeft de coronamaatregelen aangescherpt vanwege een nieuwe golf aan besmettingen.

Het IOC probeert de bezorgdheid onder de Japanse bevolking over de Spelen zo veel mogelijk weg te nemen. Inmiddels is ongeveer 60 procent van de Japanners tegen het doorgaan van het sportevenement. Bach bood woensdag extra medisch personeel aan om te helpen bij het uitvoeren van de hygiëneprotocollen die zijn opgesteld om de Spelen zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Er is al besloten dat buitenlandse toeschouwers niet welkom zijn en het is nog maar de vraag of Japanners wel in beperkte mate de olympische wedstrijden kunnen bezoeken. Daarover nemen IOC en organisatiecomité in juni een besluit.

Bach benadrukte eerder dat de Spelen in Tokio en ook de Paralympische Spelen voor iedereen veilig zullen zijn, zowel voor de sporters als voor de Japanse gemeenschap. De Duitser zei dat naar verwachting 80 procent van de atleten en begeleiders die naar Tokio komen gevaccineerd zullen zijn.