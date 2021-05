Ook voor pers die naar Tokio gaat is vaccinatie mogelijk

Naast de coaches en begeleiders van de Nederlandse olympiërs krijgen ook de Nederlandse media die afreizen naar de Olympische Spelen van Tokio de mogelijkheid zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Zij kunnen via sportkoepel NOC*NSF een inenting krijgen op een GGD-priklocatie op sportcentrum Papendal.

Het vaccin dat de journalisten kunnen krijgen is van BioNTech/Pfizer en komt uit de voorraad die ter beschikking is gesteld door het Internationaal Olympisch Comité. Het gaat dus niet af van de Nederlandse voorraad vaccins.

Het vaccineren van de olympische sporters die Nederland vertegenwoordigen in Tokio is al half april begonnen. Dat kon omdat het demissionaire kabinet besloot de olympiërs voorrang te geven in het vaccinatieproces.

De Nederlandse sportkoepel maakt gebruik van de deal die het IOC sloot met het Amerikaanse farmaceutische concern Pfizer en de Duitse partner BioNTech, waardoor vaccins beschikbaar kwamen voor de nationale olympische comités. Coaches en begeleiders van de olympiërs, alsmede voor Tokio geaccrediteerde media kunnen gebruikmaken van dit vaccin.