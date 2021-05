Teleurgestelde Verstappen: we zijn te langzaam en niet een beetje

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft een onbehaaglijk gevoel overgehouden aan de eerste trainingsdag in Monaco waar zondag de Grand Prix wordt verreden. “Normaal voel ik me behoorlijk comfortabel in mijn auto, maar dat is hier tot dusver nog niet het geval”, bekende de kopman van Red Bull. Hij reed tijdens de twee oefensessies in zijn woonplaats de derde en vierde tijd.

Verstappen maakte na afloop van de eerste dag een teleurgestelde indruk. “We zijn te langzaam en niet een beetje. We zullen echt wat snelheid moeten vinden”, liet hij weten op Verstappen.com. “Als je naar optimale rondetijden en sectortijden kijkt, zijn we te langzaam. Het voelde ook niet goed tijdens het rijden. Het duurt te lang voordat ik op snelheid kom. Ik hoopte hier sneller te zijn, maar het is een lastige baan om op te rijden.”

De Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz zetten in de tweede oefensessie de beste tijden neer. “Ik ben verbaasd hoe snel Ferrari is vandaag, maar dat laat ook zien dat wij redelijk zwak zijn. Zij doen het goed en wij zijn zwak. Gelukkig hebben we vrijdag een vrije dag en kunnen we naar een paar dingen kijken die we kunnen verbeteren. Er zal veel moeten veranderen”, erkende Verstappen.