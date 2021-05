Vendrame wint twaalfde etappe in Ronde van Italië

Andrea Vendrame heeft de twaalfde etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De voor AG2R uitkomende 26-jarige Italiaan versloeg in eigen land aan de finish in een tweegevecht de Australiër Chris Hamilton. De Colombiaan Egan Bernal behield de leiding in het algemeen klassement.

Vendrame en Hamilton waren enkele kilometers voor de meet ontsnapt uit een kopgroep van vier, met verder de Italiaan Gianluca Brambilla en de Nieuw-Zeelander George Bennett van Jumbo-Visma. Brambilla werd aanvankelijk derde op 15 seconden, maar naderhand besloot de jury wegens een onrechtmatigheid hem een plek terug te zetten, waardoor Bennett alsnog als derde eindigde.

De rit ging over 212 kilometer van Siena naar Bagno di Romagna. De roze trui van Egan Bernal (Ineos Grenadiers) kwam nooit in gevaar. De Tourwinnaar van 2019 finishte in het peloton op meer dan tien minuten van de winnaar, in een groep met ook Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step).

Vendrame won niet eerder een etappe in een grote ronde. “Dat het nu lukt, in eigen land, is een droom die uitkomt”, reageerde hij. “Ik kan nauwelijks de woorden vinden om te zeggen hoe ik me voel. Dit is geweldig, al kan ik het nog niet echt geloven.”

Meerdere renners vielen uit, onder wie Alessandro De Marchi na een zware val, Gino Mäder en Alex Dowsett. De Marchi brak een sleutelbeen en zes ribben.

Vrijdag wacht de renners een volledig vlakke etappe van 198 kilometer tussen Ravenna en Verona, mogelijk de laatste kans in deze Giro voor de sprinters.