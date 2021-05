Verstappen zet derde tijd neer in eerste training Monaco

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Monaco de derde tijd neergezet. Zijn teamgenoot Sergio Pérez bij Red Bull was de snelste op het nauwe en bochtige stratencircuit. De Spanjaard Carlos Sainz klokte in zijn Ferrari de tweede tijd.

Lewis Hamilton van Mercedes, de leider in het wereldkampioenschap van de Formule 1, noteerde de vijfde tijd. De onderlinge verschillen waren niet heel groot. Tussen Pérez en Hamilton zat een halve seconde.

De Mexicaan reed zijn snelste ronde op zachte banden, terwijl Sainz en Verstappen de iets tragere mediumbanden gebruikten. De Monegask Charles Leclerc begon zijn thuisrace met tegenslag. Na 4 rondjes begaf de versnellingsbak van zijn Ferrari het.

Verstappen hoopt in Monaco vooral zaterdag snel te zijn in de kwalificatie en poleposition te veroveren. Starten vanaf de eerste plek in de race is in Monaco een groot voordeel, omdat inhalen amper mogelijk is. De Limburger reed in het prinsdom, waar hij ook woont, nog nooit op het podium. In de WK-stand staat hij tweede op 14 punten van Hamilton.