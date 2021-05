Wielrenner De Marchi breekt sleutelbeen en zes ribben

Wielrenner Alessandro De Marchi heeft een sleutelbeen en zes ribben gebroken bij een valpartij in de Ronde van Italië. De Italiaan moet volgens zijn ploeg Israël Start-Up Nation minimaal een nacht in een ziekenhuis blijven.

De Marchi kwam donderdag zwaar ten val tijdens een afdaling in de openingsfase van de twaalfde etappe van de Giro. Hij werd met een ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. De Italiaan vierde woensdag zijn 35e verjaardag en fietste vorige week twee etappes in de roze leiderstrui.

Ook Marc Soler stapte af in de twaalfde etappe. De Spaanse kopman van Movistar kwam eveneens ten val. Hij stapte nog even op zijn fiets maar kon na zo’n 60 kilometer niet meer verder. Soler was de nummer 11 van het algemeen klassement.

Ook voor Gino Mäder is de Giro voorbij. De Zwitser won de zesde etappe en reed even in de blauwe bergtrui. Hij kwam woensdag al ten val en smakte donderdag opnieuw tegen het asfalt. Alex Dowsett stapte af met maagproblemen. Ook de Italiaan Fausto Masnada viel uit in de twaalfde rit.