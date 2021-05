Atleet Joris van Gool is bij internationale wedstrijden in Dessau tweede geworden op de 100 meter. De Nederlands kampioen legde de sprint met een rugwind van +2,2 m/s af in 10,25 seconden. Alleen Yupun Abeykoon Mudiyanselage uit Sri Lanka was in een persoonlijk record van 10,09 sneller.

Valentijn Weinans werd ook tweede, op de 1500 meter. Zijn tijd was 3.41,60. Hier won de Fransman Baptiste Mischler, in 3.39,91.