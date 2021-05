De Leeuw: FC Emmen had motor eerder moeten aanzetten

Aanvoerder Michael de Leeuw (34) kwam na de degradatie van FC Emmen tot een simpele conclusie. “Uiteindelijk sta je waar je hoort te staan”, gaf hij toe bij ESPN. “Natuurlijk denk je nu: wat zou er zijn gebeurd als we de motor eerder hadden aangezet? Maar goed, NAC heeft gewonnen, verdiend of niet, maar wij zijn gewoon dit seizoen veel te laat op gang gekomen. En daarvoor krijgen we nu de rekening gepresenteerd.”

Het verdriet in Emmen was groot nadat NAC de beslissende strafschop had benut (3-4). “Als je ziet waar we vandaan komen, dan is dit een harde klap. Je weet dat het kon gebeuren, maar dit is gewoon heel pijnlijk als je ziet wat dit met iedereen doet en ook de manier waarop. We speelden tot aan de 1-1 heel matig, heel apathisch. Na de gelijkmaker kregen we nog wel redelijk veel kansen op 2-1, maar die goal wilde niet vallen. En een strafschoppenreeks blijft een loterij, daar moet je geluk bij hebben. Penalty’s kun je alleen maar missen en ze zijn er voor de keepers om uit te blinken.”

Direct na de winnende strafschop van Mounir El Allouchi dreigde het op het veld even uit de hand te lopen toen gefrustreerde fans van FC Emmen het veld betraden. De Leeuw moest optreden om de boel te sussen. “Ik snap de emotie en de boosheid, maar NAC heeft gewonnen, klaar. Daar balen we allemaal van. Dat neemt niet weg dat we nog altijd fantastische supporters hebben, die ons altijd zijn blijven steunen, ook toen we dit seizoen in 22 wedstrijden niet wisten te winnen. Dat zal in Nederland nog wel even blijven hangen, denk ik.”

Aanvaller De Leeuw keert deze zomer terug naar FC Groningen. “Dat maakt het voor mij nog wat pijnlijker, omdat je nu beseft dat dit mijn laatste wedstrijd voor FC Emmen was.”