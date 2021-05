Jorinde van Klinken mag deze zomer meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlandse discuswerpster kwam bij een wedstrijd in het Amerikaanse Tucson tot een afstand van 65,94 meter. Daarmee verbeterde Van Klinken het Nederlands record en behaalde ze ook de limiet voor deelname in Japan. Die limiet lag op 63,50 meter.

Van Klinken kan naast discuswerpen ook kogelstoten. Ze won in 2019 de Europese titel voor junioren op die discipline.