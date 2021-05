Heemskerk, Kromowidjojo en Kamminga naar finales op EK

Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo hebben zich bij de EK in Boedapest op overtuigende wijze geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag. De Nederlandse zwemsters plaatsten zich met respectievelijk 53,49 en 53,59 seconden als tweede en derde voor de strijd om de medailles op zaterdagavond. De Française Marie Wattel was de snelste in de halve finales, met 53,34.

Wattel zwom in de eerste halve finale, Heemskerk en Kromowidjojo namen het tegen elkaar op in de tweede halve finale. De 33-jarige Heemskerk, die bij vorige EK’s al twee keer zilver en twee keer brons pakte op de 100 vrij, had in de estafettenummers indruk gemaakt met scherpe splittijden in haar races over 100 meter.

Bij afwezigheid van de geblesseerde titelhoudster Sarah Sjöström uit Zweden heeft Heemskerk zich aangediend als favoriet voor het goud op het meest prestigieuze nummer. Ze moet zaterdag echter niet alleen afrekenen met Kromowidjojo, die eveneens nog nooit Europees kampioene werd op de 100 vrij, maar ook met Wattel. Kromowidjojo pakte eerder de Europese titel op de 50 vrij.

Arno Kamminga plaatste zich op de niet-olympische 50 school met 27,13 als zesde voor de finale. De schoolslagspecialist uit Katwijk pakte deze week al zilver op de 100 en 200 meter, wel twee nummers die op het programma staan bij de Olympische Spelen. De Britse titelhouder Adam Peaty was in de halve finales de snelste met 26,38.