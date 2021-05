Tennisster Halep meldt zich af voor Roland Garros

Simona Halep heeft zich met een kuitblessure afgemeld voor Roland Garros, dat over negen dagen van start gaat. De 29-jarige Roemeense, de nummer 3 van de wereld, won het toernooi in Parijs in 2018.

“Met pijn in mijn hart trek ik me terug voor Roland Garros”, schreef Halep in een verklaring. “Helaas heeft de scheur in mijn linkerkuit meer tijd nodig om te herstellen en is er te weinig tijd. Terugtrekken uit een grandslamtoernooi druist in tegen al mijn aspiraties als atleet, maar dit is de enige beslissing die ik kon nemen.”

Halep heeft twee grandslamtitels veroverd. In 2019 won ze Wimbledon.