Toussaint zwemt naar EK-zilver op 100 meter rugslag

Zwemster Kira Toussaint heeft weer een medaille gepakt bij de EK in Boedapest. De 26-jarige Noord-Hollandse eindigde in 59,02 seconden als tweede in de finale van de 100 meter rugslag. Het goud ging naar de Schotse Kathleen Dawson: 58,18. Maaike de Waard, de tweede Nederlandse in de finale, werd gedeeld zesde in 1.00,33.

Toussaint veroverde eerder deze week in de Donau Arena de Europese titel op de 50 rug. Dat is geen olympische afstand, in tegenstelling tot de 100 en 200 meter rugslag. Toussaint doet komende zomer op de Olympische Spelen van Tokio op beide afstanden mee.

De zwemster veroverde deze week ook al zilver met de estafetteploegen op de 4×100 vrij en 4×100 wissel (gemengd).