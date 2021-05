Washington Wizards naar play-offs NBA na zege in barrage

Washington Wizards heeft zich in de NBA als laatste basketbalclub van de Eastern Conference verzekerd van een plek in de play-offs. In het zogenoemde play-in tournament, een beslissende barrage, werd Indiana Pacers met overtuiging verslagen: 142-115.

De Wizards herstelden zich in eigen huis van de eerdere nederlaag in de play-in tegen Boston Celtics. Russell Westbrook en Bradley Beal waren samen goed voor 43 punten en hadden een belangrijk aandeel in de reeks waarbij de thuisploeg in het tweede kwart zestien punten op een rij maakte.

Washington Wizards wist zich voor het eerst sinds 2018 te plaatsen voor de play-offs. Drie jaar geleden was Toronto Raptors in de eerste ronde te sterk.

In de eerste ronde nemen de Wizards het nu op tegen Philadelphia 76ers, dat de plaatsingslijst aanvoert. Het eerste duel word zondag gespeeld.