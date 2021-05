Wielrenners Groenewegen en Dekker verlaten Ronde van Italië

Wielrenners Dylan Groenewegen en David Dekker gaan zaterdag niet meer van start in de Ronde van Italië. Dat meldt de ploeg Jumbo-Visma na afloop van de dertiende etappe. “De pijp is bij beide jongens best een eindje leeg”, zei ploegleider Arthur van Dongen.

Groenewegen maakte in de Ronde van Italië zijn rentree in het peloton na een schorsing van negen maanden. Die straf had de sprinter gekregen nadat hij in de Ronde van Polen vorig jaar augustus van zijn lijn was afgeweken waarbij landgenoot Fabio Jakobsen ten val was gekomen.

Dekker reed in de Giro zijn eerste grote ronde. De sprinters van Jumbo-Visma gaan zich voorbereiden op de komende doelen dit seizoen.