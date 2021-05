Golfer Mickelson halverwege PGA Championship aan de leiding

De Amerikaanse golfer Phil Mickelson gaat halverwege het PGA Championship, een van de vier majors, aan de leiding. De 50-jarige ‘Lefty’ moet de eerste plaats op The Ocean Course van Kiawah Island (South Carolina) wel delen met de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen. Beiden staan na twee rondes op 139 slagen (-5).

Mickelson won in zijn lange carrière vijf majors, de laatste in 2013 met het Brits Open. In 2005 schreef de Amerikaan het PGA Championship op zijn naam. Zijn voornaamste uitdager, de 38-jarige Oosthuizen, heeft één majortitel op zak: het Brits Open van 2010.

“Feit is dat ik het weekeinde in ga met een kans om te winnen”, zei Mickelson. “Ik speel heel goed en dat stemt me heel vrolijk.” Zijn landgenoot Brooks Koepka, tweevoudig winnaar van het toernooi, heeft na twee rondes 1 slag achterstand op Mickelson en Oosthuizen. De Amerikaan Collin Morikawa, die vorig jaar zegevierde op het PGA Championship, staat op de gedeelde 25e plaats. Aan de Amerikaanse major doen geen Nederlandse golfers mee.