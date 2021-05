Hendriks weet het zeker: Olympische Spelen worden veilig gehouden

Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF is ervan overtuigd dat de Olympische Spelen komende zomer op een veilige manier plaatsvinden in Japan. Hendriks mocht de afgelopen drie dagen op uitnodiging van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) meedoen aan de vergaderingen van de coördinatiecommissie van de Spelen. “Het moet veilig zijn voor de Japanse bevolking en de deelnemers. En dat zal het zeker zijn”, concludeert Hendriks.

Japan neemt ingrijpende maatregelen om de Spelen veilig en verantwoord te laten verlopen. Zo worden alle deelnemers regelmatig getest. Wie de regels overtreedt, moet direct terug naar huis. Een meerderheid van de Japanse bevolking wil dat de Spelen worden afgelast, zo blijkt uit diverse onderzoeken. De Japanners zijn bang dat de sporters, trainers, officials en journalisten die uit zo’n tweehonderd landen naar Tokio komen, voor verdere verspreiding van het coronavirus zorgen.

“Seiko Hashimoto, de voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio, was heel duidelijk”, aldus Hendriks. “Ze stelde na drie dagen vergaderen vast dat er eigenlijk nog maar heel weinig zaken over zijn waar onduidelijkheid over is. En ze gaf aan dat ze met dat resultaat hoopt het laatste kleine beetje twijfel over veiligheid tijdens de Spelen dat misschien nog leeft bij de sporters in de wereld weg te nemen.”

Alles draait om veiligheid. “En dat gaat absoluut lukken”, volgens de technisch directeur van NOC*NSF, die benadrukt dat bij de negentien testevenementen die al in Tokio zijn gehouden slechts één keer een sporter positief heeft getest. “Dat bewijst dat alle maatregelen werken. We hebben de afgelopen dagen hard gewerkt om de laatste openstaande vragen te beantwoorden en besluiten te nemen. Ook de gouverneur van Tokio en de minister van Olympische en Paralympische zaken van het Japanse kabinet gaven aan dat zij groot vertrouwen hebben in de manier waarop de Spelen worden georganiseerd.”

Volgens Pieter van den Hoogenband, de chef de mission van de Nederlandse ploeg, zijn zulke signalen uit Japan belangrijk voor de sporters. “Dat zorgt ervoor dat we eventuele ruis die ontstaat door negatief getinte berichtgeving rondom de Spelen voor de sporters weg kunnen nemen”, aldus de oud-topzwemmer. “De organisatie heeft de zaken goed voor elkaar. Wij als TeamNL hebben dat ook. Zo kunnen we de veiligheid van onszelf, maar zeker ook van onze Japanse gastheer garanderen. Gezamenlijk kunnen we er mooie, waardige Spelen van maken.”