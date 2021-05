Korstanje zwemt op 100 meter vlinderslag naar Spelen

Zwemmer Nyls Korstanje heeft zich verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen. De 22-jarige Gelderlander deed dat bij de EK in Boedapest op de 100 meter vlinderslag. Met 51,83 seconden dook Korstanje in de series onder de limiet, die op 51,92 staat. Vorige maand bij de kwalificatiewedstrijden in Eindhoven bleef hij met 51,93 één honderdste van een seconde boven de limiet.

“Ik heb ervoor moeten strijden”, zei Korstanje, bij wie de ontlading groot was. “Het begin, de eerste 50 meter, is voor mij makkelijk. Maar het einde van de race is waar ik ontzettend hard voor heb getraind. Ik moest denken aan iedereen die achter me staat en wat ik hiervoor heb gedaan. Ik ben ‘over the moon’ dat ik me nu officieel plaats voor de Spelen. De ontlading is groot. De druk is er nu af, ik heb gedaan wat ik wilde doen. Nu kan ik tegen de andere jongens gaan racen in plaats van tegen mezelf.”

Korstanje werd vrijdag vijfde in de EK-finale van de niet-olympische 50 meter vlinderslag. Hij komt zaterdagavond in actie in de halve finales van de olympische 100 vlinder. Joeri Verlinden (35e in 52,87) werd uitgeschakeld in de series.