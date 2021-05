Schumacher moet na crash kwalificatie in Monaco overslaan

De Duitse coureur Mick Schumacher moet de kwalificatie voor de Grote Prijs van Monaco in de Formule 1 overslaan. De 22-jarige zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher crashte zaterdag met zijn Haas-bolide aan het einde van de derde vrije training. De schade aan het chassis is te groot om de bolide op tijd gerepareerd te krijgen voor de kwalificatie, aldus de Amerikaanse renstal.

De monteurs van Haas gaan proberen de auto te repareren voor de race van zondag. “Ik weet niet wat ik zeggen moet, het spijt me zeer”, zei de Duitse debutant in de Formule 1 over de boordradio, nadat hij hard de vangrails had geraakt.

De Canadees Nicholas Latifi beschadigde zijn Williams ook in de laatste training. Latifi schampte bij het insturen van een chicane met het rechtervoorwiel van zijn auto de vangrails en vloog daarna over de kerbstones de omheining in. Daardoor brak onder meer het rechtervoorwiel af. Williams hoopt de bolide van de Canadees weer rijklaar te hebben voor de kwalificatie, die om 15.00 uur begint.