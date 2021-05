Verstappen de snelste in laatste training voor GP Monaco

Max Verstappen heeft in de laatste training voor de Grote Prijs van Monaco de beste tijd neergezet. De Nederlandse Formule 1-coureur klokte 1.11,294. De derde vrije training werd 2 minuten voor het einde beëindigd na een crash van de Duitser Mick Schumacher (Haas). De training lag eerder ook al een tijdje stil nadat de Canadees Nicholas Latifi (Williams) in de vangrails was beland.

Verstappen had donderdag in de eerste twee trainingen respectievelijk de derde en vierde tijd neergezet. De nummer 2 van het WK-klassement hield een slecht gevoel over aan de eerste dag van het GP-weekeinde in zijn woonplaats. “We zijn te langzaam en niet een beetje. We zullen echt wat snelheid moeten vinden”, zei Verstappen donderdag. Zaterdag eindigde hij aan kop van de ranglijst.

Om 15.00 uur start de kwalificatie, die zeker in Monaco van groot belang is voor de race van zondag. Inhalen in de smalle en bochtige straten van het prinsdom is heel lastig en daarom is een zo goed mogelijke startpositie cruciaal.