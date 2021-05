Voorzitter KNHB herkozen in bestuur mondiale hockeybond

Voorzitter Erik Cornelissen van de Nederlandse hockeybond KNHB maakt ook de komende vier jaar deel uit van het bestuur van de internationale federatie FIH. Op het congres van de mondiale hockeybond werd Cornelissen herkozen. Hij begint aan zijn tweede termijn, net als Narinder Batra uit India die bij de voorzittersverkiezing net wat meer stemmen kreeg dan zijn Belgische uitdager Marc Coudron (63-61).

Coudron, met 358 wedstrijden recordinternational in de nationale ploeg en sinds 2005 voorzitter van de Belgische bond, meldde zich in maart aan als tegenkandidaat bij de voorzittersverkiezing. Batra is sinds eind 2016 de internationale hockeybaas en begint nu aan zijn tweede termijn.

Cornelissen wil er via zijn rol als bestuurslid bij de FIH voor zorgen dat hockey “internationaal groter, breder en beter” wordt. “Het is belangrijk om onze sport goed te positioneren in het complexe en veranderende speelveld inclusief onze kracht om 100 procent genderneutraal te zijn in elk onderdeel van onze sport.”