Wielrenner Hayter wint door val ontsierde sprint in Ruta del Sol

Wielrenner Ethan Hayter heeft de laatste etappe van de Ruta del Sol in Spanje gewonnen. De Brit van Ineos Grenadiers was na een korte rit van 107 kilometer de snelste in een door een val ontsierde sprint van een kopgroep van twaalf renners.

De eindzege in de Spaanse etappekoers ging naar de Colombiaan Miguel Angel López. De renner van Movistar verdedigde zijn voorsprong van 20 seconden op Antwan Tolhoek met succes.

De drie vroege vluchters werden op 11 kilometer van de streep ingelopen, nog voor de voet van de beklimming van de Alto de la Geoda. Op de klim werd het hele peloton uit elkaar getrokken en haakten de gerenommeerde sprinters af.

De voorste groep van twaalf renners ging sprinten voor de ritzege. Hayter leek gepasseerd te worden door Daryl Impey en Robert Stannard, maar Impey bracht door van zijn lijn af te wijken Stannard en zichzelf ten val. Hayter won uiteindelijk voor de Duitser Philipp Walsleben en Toms Skujins uit Letland.