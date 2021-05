Zadelpijn dwingt nummer 2 uit Giro van vorig jaar tot opgeven

De Australische wielrenner Jai Hindley van Team DSM stapt uit de Ronde van Italië. Hindley, die vorig jaar als tweede eindigde in de Giro, heeft veel last van zadelpijn. Hij gaat naar huis om te herstellen van zijn zitvlakproblemen.

De 25-jarige Australiër stond in het algemeen klassement op de 25e plaats. Hij had bijna 18 minuten achterstand op Egan Bernal, de Colombiaan die zaterdag de veertiende etappe van de Giro naar de top van de gevreesde Monte Zoncolan in de roze leiderstrui rijdt.

“Dit is niet hoe ik mijn Giro wil eindigen”, zei Hindley, die vorig jaar samen met zijn toenmalige ploeggenoot Wilco Kelderman verrassend meedeed om de eindzege. De Australiër begon de afsluitende tijdrit in de roze trui, maar werd geklopt door de Brit Tao Geoghegan Hart. Hindley eindigde als tweede, Kelderman werd derde. De Nederlander stapte in de winter over naar Bora-hansgrohe.