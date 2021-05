Zwemmer De Boer als snelste naar halve finales 50 vrij op EK

Zwemmer Thom de Boer heeft zich bij de EK in Boedapest als eerste geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. De 29-jarige De Boer zette in de series met 21,76 seconden de beste tijd neer. De Noord-Hollander bleef maar net boven zijn Nederlands record, dat op 21,74 staat.

De sprinter zette die toptijd eind vorig jaar neer in Rotterdam, waar hij zich op de 50 vrij kwalificeerde voor de Olympische Spelen. De Boer komt in Tokio samen met Jesse Puts in actie op de kortste afstand. Puts eindigde twee jaar geleden bij de WK in Gwangju als twaalfde op de 50 vrij en verzekerde zich zo van een olympisch startbewijs.

Op de EK in Boedapest bleef de wereldkampioen kortebaan van 2016 steken in de series. Puts zette met 22,28 de negentiende tijd neer. Kenzo Simons plaatste zich met 22,13 (twaalfde) wel voor de halve finales. Stan Pijnenburg (22,35, 22e) werd net als Puts uitgeschakeld.