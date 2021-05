Zwemster Heemskerk: ik laat zien dat ik het ook in mijn eentje kan

Zwemster Femke Heemskerk was bij de EK in Boedapest eindelijk de beste op de 100 meter vrije slag. In tranen vertelde de 33-jarige zwemster hoe blij ze was. “Ik laat nu ook zien dat ik het in mijn eentje kan”, zei ze geëmotioneerd bij de NOS.

“Dit was een van de dingen die ik nog niet had, een individuele gouden medaille op de langebaan”, zei Heemskerk. “Ik ben de hele week al goed aan het zwemmen. Ik ben heel trots. Ook in de maanden waarin het zwaar was ben ik gewoon doorgegaan.”

Het werd Heemskerk even te veel. “Ik heb best wel een donkere tijd gehad met privédingen en met dat gedoe met de KNZB.” Heemskerk dwong via een juridische strijd een herkansing af om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen op de 50 meter vrije slag en won die onderlinge strijd daarna in april van Valerie van Roon. “Ik heb daarvan geleerd dat je voor jezelf moet gaan en ik kom nu ook voor mezelf op in het water.”