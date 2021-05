Brons atlete Klaver op 400m in Diamond League, De Witte zevende

Lieke Klaver heeft bij de openingswedstrijden van de Diamond League in Gateshead brons veroverd op de 400 meter. Ze finishte in een tijd van 52,03 seconden. Lisanne de Witte klokte 53,42 en kwam daarmee uit op de zevende plek.

De Amerikaanse Kendall Ellis zegevierde in 51,86, gevolgd door de Jamaicaanse Stephenie Ann McPherson (51,96).

Klaver schreef vorig jaar september in Rome de 400 meter in de Diamond League op haar naam met een tijd van 50,98. Dat was een persoonlijk record. De Witte is nog altijd Nederlands recordhouder op deze afstand. Zij liep in 2018 een tijd van 50,77.

Klaver en De Witte zijn al zeker van deelname aan de Olympische Spelen komende zomer in Tokio.