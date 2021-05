Campenaerts: drie ritzeges in Giro is fantastisch voor de ploeg

Wielrenner Victor Campenaerts sprak na de derde ritzege voor de ploeg Qhubeka-Assos van een geweldige dag voor het team. De Belg versloeg in de vijftiende etappe Oscar Riesebeek in een sprint en won daarmee zelf zijn eerste rit in een grote ronde. “Drie ritzeges in de Giro is fantastisch voor de ploeg”, zei hij.

“Deze ochtend zeiden we tegen elkaar, wat kunnen we nog doen om deze Giro nog mooier voor de ploeg te maken? Omdat we geen klimmers hebben voor de komende etappes, besloten we om er in deze rit helemaal voor te gaan”, zei Campenaerts. “We hebben als een geheel gereden, ubuntu – ik ben want wij zijn”, verwees hij naar de Afrikaanse filosofie. “We hebben alles gegeven en ik ben heel blij dat ik het kon afmaken.”

Volgens de Belgische houder van het werelduurrecord is het succes van drie ritzeges in de Giro een mooie kans voor ploegleider Douglas Ryder om een goede nieuwe sponsor te vinden. “Wij blijven rijden voor fietsen, Qhubeka dient een hoger doel, namelijk via fietsen levens veranderen in Afrika en zo kinderen betere kansen te bieden.”