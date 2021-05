Derde startplek voor autocoureur Van Kalmthout in Indy 500

Autocoureur Rinus van Kalmthout heeft als derde gekwalificeerd voor de beroemde Indy 500. Daarmee staat de 20-jarige coureur volgende week zondag op de eerste startrij op de ‘Brickyard’ van Indianapolis. De poleposition is voor de Nieuw-Zeelander Scott Dixon. De Amerikaan Colton Herta zette de tweede tijd neer.

De Hoofddorper reed zondag in de kwalificatie een gemiddelde snelheid van 231,511 mijl per uur, omgerekend zo’n 372,5 kilometer per uur. Daarmee verbeterde hij zich licht ten opzichte van zijn debuut in de kwalificatie van de Indy 500 vorig jaar. Van Kalmthout, die in het Amerikaanse circuit ‘VeeKay’ wordt genoemd, zette toen de vierde tijd neer en moest hij vanaf de tweede startrij vertrekken. Hij eindigde in de race na een mislukte pitstop als twintigste.

Van Kalmthout behaalde vorige week zaterdag zijn eerste overwinning in de IndyCar Series. In zijn Chevrolet kwam hij na 85 ronden als eerste over de finish in de GMR Grand Prix in Indianapolis.