De Nederlandse zwemsters hebben bij de Europese kampioenschappen in Boedapest met de beste tijd van alle landen de finale bereikt op de 4 x 100 meter wisselslag. Kira Toussaint, Tes Schouten, Maaike de Waard en Femke Heemskerk kwamen tot een tijd van 3.58,67. Daarmee was het Oranje-kwartet 11 honderdsten van een seconde sneller dan de Russinnen. Zweden was goed voor de derde tijd.

De finale is later op zondag. Het is de afsluiter van het toernooi. Eerder komen Ranomi Kromowidjojo en De Waard uit in de finale op de 50 meter vlinderslag. Thom de Boer is een van de zwemmers in de finale op de 50 meter vrije slag.

Op de 400 meter vrij slaagden Robin Neumann (4.14,70, 15e), Imani de Jong (4.15,20, 16e) en Silke Holkenborg (4.17,67, 27e) er niet in zich te kwalificeren voor de finale. Dat gold ook voor Arjan Knipping op de 4 x 100 meter wisselslag. Knipping, geplaatst voor de Olympische Spelen, was goed voor de tiende tijd: 4.17,47. Slechts de beste acht zwemmers keren terug voor de finale.