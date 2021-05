Frustratie groot bij Hamilton en Bottas na mislukte GP Monaco

De Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hebben na de voor Mercedes desastreus verlopen Grote Prijs van Monaco harde woorden gesproken. De frustraties waren groot bij Hamilton en Bottas, die beiden een teleurstellend weekeinde beleefden. “We moeten hier van leren en zullen sterker terugkomen”, zei teambaas Toto Wolff.

“Op de dagen waarop je verliest, leer je het meeste. Onze uitdagers zullen dus moeten vrezen”, zei Wolff, ongetwijfeld doelend op het Red Bull-team van Max Verstappen. “Het was een verschrikkelijke race, dat voelt vreselijk. Maar we moeten weer bij elkaar komen, kijken wat er mis ging en daarvan leren.”

Bottas lag op de tweede plek achter Verstappen, tot het mis ging bij zijn pitsstop. De monteurs kregen het rechtervoorwiel van de Mercedes niet los. “Ongelooflijk”, mopperde de Fin. “Het maakt niet uit of het een menselijke of een technische fout was. Als team moeten we hier wel van leren.”

Wereldkampioen Hamilton werd naar zijn zin te vroeg naar binnen gehaald voor een bandenwissel. De Brit zat daarna vast achter Pierre Gasly en hij uitte zijn frustratie daarover via de boordradio. Hamilton kwam niet verder dan de zevende plaats en moest de leiding in het WK afstaan aan Verstappen.

Op de vraag of hij lessen kon trekken uit de race, antwoordde Hamilton: “Ik zelf niet, maar het team zeker wel. Ik heb het team nog niet gesproken, dus ik weet niet wat er allemaal mis ging vandaag. Maar goed, we hebben nog zeventien grands prix te gaan. Bij de volgende race in Baku moeten we Red Bull weer verslaan.”