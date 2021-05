Gecrashte Leclerc behoudt poleposition voor GP van Monaco

Max Verstappen heeft definitief Charles Leclerc schuin voor zich staan op de startopstelling bij de Grote Prijs van Monaco in de Formule 1. De Monegask crashte zaterdag aan het einde van de kwalificatie met zijn Ferrari, waardoor het onzeker was of hij de eerste startplaats zou behouden. De monteurs van Ferrari hebben geen “zichtbare gebreken” aan de versnellingsbak aangetroffen, waardoor die niet vervangen hoeft te worden.

Als de Italiaanse renstal wel een andere versnellingsbak in de auto had moeten monteren, dan had Leclerc voor straf vijf plaatsen naar achteren gemoeten op de startopstelling. In dat geval was Verstappen, tweede in de kwalificatie, om 15.00 uur van poleposition gestart.

De 23-jarige coureur uit Monaco had de beste tijd op zijn naam staan toen hij in de laatste minuten van de kwalificatie met zijn Ferrari in de vangrails belandde. Daarbij brak onder meer het rechtervoorwiel van de auto af. Verstappen was op dat moment met een snelle ronde bezig, maar moest die afbreken vanwege het ongeval.